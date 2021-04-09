Компания Seagate объявила, что с момента своего основания в 1979 году она реализовала жестких дисков общим объемом в 3 зеттабайта (3 миллиона терабайт). Это первый производитель в мире, достигший такого рубежа.

Стремительный прогресс в развитии технологии накопителей информации демонстрирует, как Seagate потребовалось 36 лет, чтобы отгрузить 1 зеттабайт, затем менее четырех лет, чтобы достичь 2 зеттабайт, а затем еще два года, чтобы передать 3 зеттабайта.

Seagate отмечает, что объем поставленной памяти может содержать 7,5 триллиона песен в формате MP3, около 60 миллиардов видеоигр и 30 миллиардов фильмов в формате 4K.

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Если вам интересно, как будут выглядеть три зеттабайта в форме диска, это эквивалентно 300 миллионам жестких дисков по 10 ТБ. Упаковав все это на 147-миллиметровые жесткие диски Seagate Exos 10 ТБ и разместив их встык, они смогли бы преодолеть расстояние в 44100 километров – более чем достаточно, чтобы обогнуть Землю.

Вместе с тем, объем памяти, необходимый миру, растет в геометрической прогрессии. Ожидается, что к 2025 году он достигнет 175 зеттабайт, что в 58 раз больше объема хранилища, поставляемого Seagate.

Сегодняшний современный мир требует возможностей хранения данных, которые раньше были невообразимы. Компания отмечает, что сегодня за один час создается больше данных, чем за весь год всего два десятилетия назад.

Инфографика развития накопителей информации от Seagate

Сервисы облачного хранения, огромные центры обработки данных и научные исследования производят петабайты данных.

Например, умные города генерируют 2,5 петабайт в день, а автономные транспортные средства – до 32 ТБ в день. По мере того, как все в мире переходят на цифровые технологии, спрос будет продолжать расти, поэтому Seagate стремится к 2030 году создать жесткий диск емкостью более 100 ТБ.

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