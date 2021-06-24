В ноябре Sony и Microsoft выпустили новые игровые приставки Xbox Series X|S и PlayStation 5. Наряду со множеством новых игр и функций новые версии также обещают содержать никогда неуловимый дескриптор поколения Next-Gen.

Исторически Next-Gen всегда пыталось измерить неизмеримое, не существует такого количества параметров, которые бы квалифицировали игры как "следующее поколение". Данный термин относится к эмоциональной составляющей игр, что было невозможным вплоть до того момента, когда бизнес, искусство и программное обеспечение объединились с виртуальными технологиями.

В прошлом, упоминая Next-Gen, чаще всего имели в виду вычислительную мощность. В 90-х он определялся Blast Processing и количеством битов, но теперь, в 2021, речь уже идет о CPU и GPU. Насколько высока тактовая частота консоли? Сколько ядер она имеет? Какой объем памяти?

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Формула была ясна: более быстрая обработка данных означает лучшее качество игр. Так в индустрии видеоигр началась гонка самых быстрых, мощных и качественных консолей.

Однако эта гонка, возможно, закончится с выпуском Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X|S. Наибольший интерес в ней вызывает не процессор, а твердотельный накопитель (SSD). Хотя вычислительная мощность важна для рендеринга и симуляции игровых миров, учитывая больший вес игр, она стала менее важна.

Современные игры требуют, чтобы невероятный объем данных обрабатывался с молниеносной скоростью и именно здесь на помощь приходят твердотельные накопители. Теперь разработчики создают подобные высококачественные инструменты для быстрой и качественной передачи данных. В недавнем исследовании Eurogamer было обнаружено, что твердотельные накопители могут сократить время загрузки до 62%.

Xbox Series X

Неожиданное массовое распространение этих приводов привело к серьезным изменениям в индустрии. Твердотельные диски не только изменят подход к созданию игр, но и улучшат качество игрового процесса.

"Мы еще никогда не видели ничего подобного, — говорит Цзюнь Лиу, директор по инженерно-техническому обеспечению полевых операций Western Digital в интервью о твердотельных накопителях в новых консолях, — это беспрецедентно".

Как твердотельные накопители меняют сферу разработки игр

Во-первых, важно понимать, как флеш-накопители меняют сами устройства внутри отрасли. Nintendo Switch, выпущенная в марте 2017 года, стала первой консолью для домашнего использования с флеш-памятью.

Флеш-накопитель коммутатора позволяет пользователям перемещать консоль куда угодно или подключать ее к телевизору, используя ее традиционным способом. Размер и портативность твердотельного накопителя дали новую возможность играть, что привело к увеличению продаж более 70 миллионов единиц за все время выпуска консоли.

Sony и Microsoft добавили твердотельные накопители в свои новейшие модели консолей, что дало устройству множество преимуществ.

PlayStation 5

Лиу отметил, что из-за меньшего размера твердотельных накопителей PS5 и Xbox Series X|S имеют больше пространства для охлаждения и требуют меньше энергии для работы. Это пространство и экономия энергии за счет твердотельных накопителей помогли обеим компаниям лучше использовать обрабатывающие компоненты при сохранении более низких рабочих температур, что, в свою очередь, способствует повышению производительности.

И это, не говоря уже об изменениях, которые твердотельные накопители вносят в разработку самих игр. Джастин Миллер, инженер-программист и соучредитель Echtra Games, объяснил, насколько эффективен переход на твердотельные накопители для него и его команды, подчеркнув, что это полезно для всех, от сетевых инженеров до художников.

"По сравнению с количеством усилий, которые раньше приходилось вкладывать в то, как начинять технику так, чтобы это было эффективно (на жестком диске), — сказал Миллер в интервью, — это невероятная свобода действий".

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“Благодаря сэкономленному времени разработчики будут тратить меньше времени на то, чтобы заставить устройства работать как полагается, — рассуждал Миллер, — и больше времени уделять тому, что интересно игроку”.

Миллер также рассказал, как твердотельные накопители улучшают визуальный компонент игр, намекнув на "более качественные текстуры и развернутые сцены" с более высокой точностью воспроизведения. Объекты более высокого качества уже существуют, независимо от того, созданы ли они для кинематографических блокбастеров или отсканированы с реальных артефактов, проблема всегда заключалась в том, как использовать их в видеоиграх. Твердотельные накопители делают это возможным.

"Использовать твердотельный накопитель — это здорово, и он просто… быстро загружает то, что вы хотите", — добавил Миллер.

Современные возможности просто невероятны. Следующим шагом в разработке игр станет детализированный интерфейс и обширный пул разнообразных анимированных персонажей с такой скоростью загрузки, что игрок едва ли ее заметит. Чем больше игры смогут отражать и симулировать реальный мир, тем более убедительные сюжетные линии смогут создавать разработчики.

Как твердотельные накопители меняют игровой опыт

Больше, лучше, быстрее, сильнее — все это звучит великолепно, но как это отразится на игроках?

Во-первых, обе консоли, выпущенные за этот праздничный сезон, обладают функциями, которые выигрывают от новых твердотельных накопителей. Microsoft предлагает функцию "быстрого возобновления", которая позволяет игрокам приостанавливать игру в середине игрового процесса, переходить в другую игру и возобновлять предыдущую именно с того места, на котором они остановились, всего за несколько секунд.

SSD NVMe

Без загрузочных экранов, без нажатия кнопки “пуск”, игровой процесс возобновляется в считанные секунды. GameSpot назвал функцию быстрого восстановления "фактором, буквально меняющим правила игры", восхищаясь его временем загрузки менее, чем за 10 секунд.

Быстрое возобновление также может изменить способ структурирования игрового сеанса. Представьте, что вечером вы садитесь играть в видеоигры, возможно, уклоняясь от некоторых важных обязанностей, и загружаете свою любимую однопользовательскую игру. 45 минут спустя к вам заходит друг и спрашивает, не хотите ли вы сыграть пару раундов в свой любимый шутер от первого лица.

Вы можете приостановить однопользовательскую игру, мгновенно перейти в многопользовательское меню игры и за считанные секунды оказаться на поединке с другом. Затем вы можете сразу вернуться в одиночную игру именно на тот момент, на которой вы ее остановили.

Внешний SSD диск для Xbox Series X

В предложении Sony, получившем название "действия", используется другой подход к реструктуризации игры и экономии времени. В пользовательском интерфейсе системы есть ряд карточек, связанных с игрой. На этих карточках размещены "действия" — очерченные задачи с четкими целями, процентное значение, указывающее, какая часть задачи была выполнена, и расчетное время для выполнения данной задачи.

Как только игрок выбирает действие, система загружает игру в тот момент, когда эта задача начинается, пропуская экраны загрузки и титульные экраны, как и быстрое возобновление. Игроки тратят меньше времени на выяснение того, чем они занимались в прошлый раз, и больше на достижение прогресса и развлечение.

Патрик Клепек, автор Vice, рассказывает, как "действия" изменили его игру в "Человека-паука: Майлз Моралес", одно из флагманских предложений Sony для их новой консоли.

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"Вы можете сканировать карту, чтобы найти вражескую базу для вторжения, — пишет Клепек, — или просто вытащить одну из карт и сразу же перейти к действию".

Такие игры как Майлз Моралес представляют собой открытый мир, предлагающий обширные игровые миры, заполненные задачами на игровой карте. В играх с открытым миром иногда сложно просто сесть и сделать что-то стоящее. “Действия” могут это исправить.

“Найдите занятие, перейдите к нему и завершите. Убедитесь сами — объясняет Клепек. — В PS5 утверждают, что одна такая миссия займет 15 минут, а у меня она заняла только 10? Отлично, я займусь чем-то еще".

На этом эффективность не заканчивается. Лиу подчеркнул интеллектуальные возможности дисков в новых консолях, позволяющие “выполнять служебные задачи в фоновом режиме”, что означает, что обновления и установки игр могут происходить пока пользователи используют консоль для стриминга любимой игры.

Какие выводы?

В среднем игрок тратит на игру шесть часов 20 минут каждый день или примерно 2305 часов в год. На первый взгляд SSD-накопители могут экономить всего лишь секунды, но это количество времени, сэкономленное в годовом исчислении, означает, что игроки тратят меньше времени на ожидание и больше времени на процесс игры.

И, в конце концов, разве не в этом суть? Позволить игрокам заниматься любимым делом.

Оказывается, что Next-Gen — это не мощность или технические характеристики, это эволюция, которая полностью меняет роль видеоигр в нашей жизни. Получать больше игрового времени очень важно, особенно когда геймеры становятся старше и на них ложится все больше и больше обязанностей.

Меньше времени на устранение неполадок и ожиданием самой игры увеличивает количество времени на любимое хобби, которое можно разделить с друзьями. Фоновые обновления сокращают многочасовую загрузку и установку, а это означает, что как только вы захотите взять в руки консоль, вы можете просто начать играть.

Данные являются сценарием этой эволюции, твердотельные накопители являются ведущим игроком развития индустрии.

Как выразился Миллер: "Все, что мы отправляем игроку, — это целая пачка данных. Чем меньше у вас привязки к ним, тем больше игрового опыта вы можете создать".

Поэтому нет, дело не в очень быстром процессоре, который поддерживает виртуальную реальность. И не в громоздком графическом процессоре, который отображает больше углов, чем вы можете сосчитать.

Это инструмент, который расширяет возможности и позволяет каждому аспекту игровой индустрии развиваться и становиться еще лучше. Начиная разработчиками и заканчивая игроками, твердотельные накопители меняют игровые процессы в нашей жизни.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как исследование показало, что жесткие диски ломаются чаще SSD-накопителей.