"Северный поток-2": в "Газпроме" заявили о поставках [ Редактировать ]
В четверг, 2 сентября, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа по "Северному потоку 2" могут быть осуществлены в отопительном сезоне текущего года. Об этом сообщает "Интерфакс".
Так, на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности он сказал:
Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу "Северный поток-2" на европейский рынок.
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Кроме того, в Украине для нейтрализации угроз национальной безопасности, связанных с будущим запуском газопровода "Северный поток-2", создается рабочая группа для наработки соответствующих предложений. Пока известно, что в нее войдут члены правительства.
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