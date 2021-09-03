Украина завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде-2020 [ Редактировать ]
Украинский спортсмен Николай Синюк стал серебряным призером Паралимпийских игр в гребле на байдарке-одиночке.
Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.
Отмечается, что Cинюк стал вторым на на дистанции 200 метров в классе KL2, показав результат 42, 503 секунды. Отставание от лидера составило 1,077 секунды.
"Золото" завоевал австралиец Кертис Макграт (41,426), а бронзовым призером Паралимпийских игр стал итальянец Федерико Манкарелла (42,574).
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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