Паралимпиада-2021: украинец завоевал четвертое "золото" [ Редактировать ]
Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.
И снова с мировым рекордом.
Мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10 побит. "Золото" у Максима Крипака из Украины.
Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье - Флоран Марэ из Франции.
В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.
Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.
Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.
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