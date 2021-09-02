Украинский пловец Максим Крипак завоевал четвертую золотую медаль Паралимпиады в Токио. Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.

И снова с мировым рекордом.

Мировой рекорд в заплыве на 100 м на спине среди мужчин в категории S10 побит. "Золото" у Максима Крипака из Украины.

Второе место в заплыве занял Стефано Раймонди из Италии, третье - Флоран Марэ из Франции.

В активе украинской команды уже 20 золотых медалей, что позволило ей вернуться в топ-5 медального зачета.

Читайте также, украинская сборная на Паралимпиаде-2020 в Токио пополнила медальный зачет еще одним "золотом". Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине, золотая медаль стала 12-й для Украины на этих Играх.

Кроме того, во время Паралимпийских игр, которые проходят в столице Японии Токио, украинские спортсмены завоевали бронзовую и серебренную медали. Украинцы-победители участвовали в соревнованиях по дзюдо и плаванью.

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