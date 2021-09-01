В Новому Орлеані зріс рівень злочинності через ураган "Айда" [ Редактировать ]
Комендантську годину запровадили в американському місті Новий Орлеан. Вона триватиме з 20 вечора до шостої ранку.
Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.
Нині ж енергетичні компанії вже працюють над відновленням електропостачання, однак зазначають - у деяких районах на це знадобляться тижні. Нагадаю, ураган "Айда" обрушився на штати Луїзіана та Міссісіпі два дні тому. За силою його порівняли з буревієм "Катріна", який в 2005 році завдав збитків на понад 100 мільярдів доларів і призвів до загибелі більш як 1800 людей.
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