Комендантську годину запровадили в американському місті Новий Орлеан. Вона триватиме з 20 вечора до шостої ранку.

Так місцева влада хоче уникнути мародерства та грабіжництва на період, поки місто та його околиці знеструмлені внаслідок урагану "Айда". За словами правоохоронців, у Новому Орлеані активізувалися грабіжники та, як наслідок, зріс рівень злочинності.

Нині ж енергетичні компанії вже працюють над відновленням електропостачання, однак зазначають - у деяких районах на це знадобляться тижні. Нагадаю, ураган "Айда" обрушився на штати Луїзіана та Міссісіпі два дні тому. За силою його порівняли з буревієм "Катріна", який в 2005 році завдав збитків на понад 100 мільярдів доларів і призвів до загибелі більш як 1800 людей.