Украина взяла еще одно "золото" Паралимпиады в плавании [ Редактировать ]
Украинская команда на Паралимпиаде-2020 завоевала еще одну золотую медаль в плавании. Паралимпийским чемпионом Токио стал Денис Остапченко.
Об этом сообщается в Twitter Паралимпийских игр.
"Денис Остапченко победил на дистанции 200 метров вольным стилем среди мужчин в категории S3 с результатом временем 3:21,62 минуты", - говорится в сообщении.
Серебряным и бронзовыми призерами стали мексиканцы Диего Лопес Диас и Хесус Эрнандес.
Ранее мы писали о том, как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020. Также сообщалось, что Беленюк сделал заявление об Олимпиаде.
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