В понедельник, 16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии. Об этом сообщает Kyodo News.

"Международный паралимпийский комитет и три других организации приняли решение проводить все соревнования за закрытыми дверями в Токио и префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока", - говорится в сообщении.

Впрочем, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.

Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран.

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