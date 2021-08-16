Паралимпийские игры в Токио проведут без зрителей [ Редактировать ]
В понедельник, 16 августа организаторы Паралимпийских игр в Токио заявили о проведении соревнований без зрителей. Такое решение связано со стремительным ростом больных COVID-19 в Японии. Об этом сообщает Kyodo News.
"Международный паралимпийский комитет и три других организации приняли решение проводить все соревнования за закрытыми дверями в Токио и префектурах Тиба, Сайтама и Сидзуока", - говорится в сообщении.
Впрочем, организаторы планируют допустить на спортивные локации Паралимпиады в префектуре Сидзуока студентов в рамках поддерживаемой правительством программы по развитию образования.
Ожидается, что в Паралимпийских играх примут участие около 4400 спортсменов из почти 160 стран.
Ранее мы писали о том, как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020. Также сообщалось, что Беленюк сделал заявление об Олимпиаде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
На Олимпиаде-2020 в Токио украинский пловец Владислав Бухов успешно стартовал в отборочных соревнованиях по плаванию на 50 метров вольным стилем
Пара стрелков Омельчук-Костевич получили бронзу по стрельбе с пневматического пистолета с 10-ти метров
Среди полученных наград есть и золотые
Спортсменке удалось покорить высоту в 2 метра
Украину на Олимпийских играх по синхронному плаванью представляли 8 спортсменок