Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк сказал, что количество представителей официальной делегации от страны на Олимпийских играх можно будет уменьшить в пользу тренеров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По словам спортсмена, сейчас необходимо проанализировать все результаты прошедшего спортивного события, для того чтобы олимпийцы достойно выступили во время будущей Олимпиаде, которая состоится в столице Франции Париже в 2024 году.

Я, как первый заместитель председателя комитета молодежи и спорта, и как непосредственный участник Олимпиады в Токио, член оргкомитета по подготовке спортсменов к Олимпийским и Паралимпийским играм, хочу отметить существующие проблемы организации и участия наших спортсменов на Играх.

Отмечается, что Беленюк предложил спортсменам, пострадавшим от возможных нарушений прав со стороны тренеров или функционеров на Олимпийских играх-2020 или подготовке к ним, обращаться напрямую к нему по электронной почте [email protected]

Ранее мы писали, что украинская легкоатлетка Марина Килипко, которая заняла 5-е место на Олимпиаде-2020 в прыжках с шестом, заявила, что ее отправили на соревнования без личного тренера. Она сделала все, что от нее зависело, но результат мог бы быть лучше, если бы присутствовал тренер.

Кроме того, украинский каратист Станислав Горуна заступился за нашу легкоатлетку Ярославу Магучих, которая попала в скандал из-за объятий с россиянкой Марией Ласицкене, после финала в Токио. Он уверен, что никакой подставы в совместной фотографии Магучих и Ласицкене нет.

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