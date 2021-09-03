Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года вырастет минимум на 4%. Инфляция составит около 10%.

Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

"Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала", - сказал он.

Министр напомнил, что основным драйвером экономики Украины сейчас является частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13-14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

"Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году", - сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10% и добавил, что "Минфин не заинтересован в раскручивании маховика инфляции".

Напомним, что на среду, 1 сентября, запланированы переговоры Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. После президент Украины посетит Калифорнию, где планирует встретиться с главами технологических компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также Apple Тимом Куком.