Украина впервые завоевала паралимпийское "золото" в метании булавы [ Редактировать ]
Украинская спортсменка Зоя Овсий стала золотым призером Паралимпиады в Токио. Украинка принесла Украине историческое "золото" в метании булавы.
Об этом сообщается на Twitter-странице Паралимпиады-2020.
Овсий завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51. "Серебро" завоевала американская Кэсси Митчелл, а вот бронзовую медаль получила представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова.
Украинка с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.
Это уже четвертая медаль спортсменки на Паралимпийских играх и третья в метании булавы в истории Украины.
Ранее мы писали о том, как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020. Также сообщалось, что Беленюк сделал заявление об Олимпиаде.
по теме
В общей сложности за карьеру он стал 8-кратным чемпионом Паралимпийских игр
Теннисисты стали третьими на Паралимпиаде в командном разряде класса 9 - 10
Она с 227,5 очками заняла третье место и завоевала бронзовую медаль
Он занял второе место на раздельной шоссейной гонке (класс С5)
Пловец Андрей Трусов стал чемпионом на дистанции 100 метров на спине