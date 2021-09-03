Украинская спортсменка Зоя Овсий стала золотым призером Паралимпиады в Токио. Украинка принесла Украине историческое "золото" в метании булавы.

Об этом сообщается на Twitter-странице Паралимпиады-2020.

Овсий завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51. "Серебро" завоевала американская Кэсси Митчелл, а вот бронзовую медаль получила представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова.

Украинка с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.

Это уже четвертая медаль спортсменки на Паралимпийских играх и третья в метании булавы в истории Украины.

Ранее мы писали о том, как украинские спортсмены выступили на Олимпиаде в Токио-2020. Также сообщалось, что Беленюк сделал заявление об Олимпиаде.