Трагедия произошла на турнире GYM Gala International Boxing в Монреале Источник: Instagram

18-летняя боксерша из Мексики Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после нокаута, сообщает BBC.

Девушка выступала в женской полусредней категории на турнире GYM Gala International Boxing в Монреале.

В бою с канадкой Мари-Пьер Уль в четвертом раунде Сапата возле канатов пропустила серию ударов в голову.

Рефери остановил бой, а Сапата продолжала стоять в углу ринга. Затем рухнула без сознания и у нее начались, конвульсии.

Девушку экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, 5 дней спустя она скончалась не приходя в сознание.

На профессиональном ринге Жанетта Закариас Сапатавыступала с 15 лет, она провела 6 поединков, одержав 2 победы.

Муж Сапаты - 25-летний боксер Джованни Мартинес, также был участником на боксерского турнира в Монреале. Он вышел в ринг перед супругой и победил канадца Мазлума Акдениза.

Напомним, что на днях женился чемпион мира по боксу и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк.