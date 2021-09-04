18-летняя боксерша из Мексики умерла через пять дней после нокаута (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Instagram
18-летняя боксерша из Мексики Жанетта Закариас Сапата умерла через пять дней после нокаута, сообщает BBC.
Девушка выступала в женской полусредней категории на турнире GYM Gala International Boxing в Монреале.
В бою с канадкой Мари-Пьер Уль в четвертом раунде Сапата возле канатов пропустила серию ударов в голову.
Рефери остановил бой, а Сапата продолжала стоять в углу ринга. Затем рухнула без сознания и у нее начались, конвульсии.
Девушку экстренно госпитализировали и ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей, 5 дней спустя она скончалась не приходя в сознание.
На профессиональном ринге Жанетта Закариас Сапатавыступала с 15 лет, она провела 6 поединков, одержав 2 победы.
Муж Сапаты - 25-летний боксер Джованни Мартинес, также был участником на боксерского турнира в Монреале. Он вышел в ринг перед супругой и победил канадца Мазлума Акдениза.
Напомним, что на днях женился чемпион мира по боксу и серебряный призер Олимпиады в Токио Александр Хижняк.
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