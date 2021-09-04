Для ликвидации пожара в Костеле святого Николая в Киеве, который загорелся в пятницу, 3 августа, привлекли 80 спасателей ГСЧС. Об этом рассказала пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага.

Известно, что пожар был локализован в 22:41, и полностью ликвидирован уже в 23:36. Для ликвидации огня привлекали 80 сотрудников ГСЧС.



"Предварительно, частичное разрушение внутренней отделки на первом и втором этажах", - заявила Водолага в общении с журналистами.

Пресс-служба ГСЧС сообщала, что пожар был на площади в 80 квадратных метров, а огнем повредило старинный орган.

Кроме того, огонь уничтожил органный зал в Костеле святого Николая в Киеве.

Напомним, в пятницу, 3 сентября, в Киеве загорелся Костел святого Николая. Изначально горела задняя часть здания.

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