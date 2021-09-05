Художник и телеведущий Сергей Поярков попал в реанимацию и перенес операцию на сердце. Об этом сообщил в Facebook товарищ Пояркова блогер Мирослав Гай.

Сергей Поярков исчез. Не было недели, чтобы я не получил от него какого-то сообщения или его видео. Я набрал Сергея, а он не отвечает. Написал. Начал звонить. Нет человека. Сергей попал в реанимацию и перенес тяжелую операцию на сердце.

Друг Пояркова Роман Давиденко сообщил, что о запланированной операции Поярков рассказал ему 31 августа.

Он звонил мне и говорил, что требуется неотложная операция на сердце - и на три дня попал в реанимацию.

55-летний художник записал видео для Youtube. Он подтвердил, что из-за предынфарктного состояния ему пришлось сделать шунтирование сердца. Три дня он провел под общим наркозом в реанимации, а сейчас переведен в обычную палату в отделении интенсивной терапии.

Напомним, что в конце июля срочно прооперировали известного шоумена и критика Сергея Соседова. Он оказался в больнице после неудачной тренировки в спортзале - порвал связки на ноге.