В сентябре-октябре в Украине будет идти плавное нарастание новых случаев коронавируса, а в конце октября - начале ноября ожидается резкий всплеск заболеваемости. Такой прогноз в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" дала Екатерина Саяк, эпидемиолог и заведующая отделом оценки рисков и инфекционного контроля клиники "Охмадит".

Еще просто рано. Во-первых инкубационный период до 14 дней. Мы ее не успели, так сказать, обменяться всеми контактами которые возможны, потому что мы только выходим из отпусков, у нас только начинается учебный сезон. Нет еще всей группы острых респираторных инфекций сезонных, которые присоединятся к ковиду.

Врач призвала украинцев вакцинироваться от COVID-19, однако считает, что побороть инфекцию одними только прививками не получится.

Не только вакцинацией одной можно спасти эту ситуацию. Это комплекс всех вопросов. Это и инфекционный контроль в закрытых помещениях. У нас все закрытые помещения - офисы. садики, школы - не готовы к сезону. Идет учебный сезон, будем много работать в офисах , а с вентиляцией у нас огромные проблемы.

Украинские эпидемиологи призывают не сеять панику среди населения относительно новых штаммов коронавируса. Сейчас по миру стремительно распространяется штамм "Дельта", а недавно в Южной Америке появился штамм "Лямбда".

Штамм "лямбда" внесен в список контрольных штаммов , за которыми мы ведем наблюдение в мире. Он пока что добавляет количество новых случаев, но не вызывает отдельные эпидемии и усложнение ситуации. Поскольку мы (Украина - ред.) не отслеживаем эти штаммы, нам сложно сказать, есть он или нет. Так как было с дельтой, мы нечетко понимаем, когда он к нам пришел.

Предпосылки для завоза новых штаммов в Украину есть, поскольку у нас не очень жесткие карантинные мероприятия по въеду в страну, резюмирует Екатерина Саяк.

Кардинально новые штаммы ничего не поменяют, просто у нас будет некое количество пациентов, инфицированных новым штаммов, следовательно они могут повторно болеть.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что человечеству придется вводить локдауны и карантинные мероприятия еще около двух лет, рассказала эпидемиолог. Особенно сильно новые "волны" COVID-19 будут "накрывать" страны, где низкий уровень вакцинации.

Напомним, что за минувшее сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили еще 1379 новых случаев COVID-19.