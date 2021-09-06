Німеччина виділить сто мільйонів доз вакцини проти COVID-19 іншим країнам [ Редактировать ]
425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу.
Найбільше - в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих.
Німеччина перетнула позначку в чотири мільйони інфікованих. Водночас, країні вже вдалося повністю імунізувати 60 відсотків населення, а це понад 50 мільйонів жителів.
Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших країн.
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