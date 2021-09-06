425 тисяч нових заражень ковідом у світі за останню добу.

Найбільше - в Індії, Великій Британії та США. Померли 6 тисяч хворих.

Німеччина перетнула позначку в чотири мільйони інфікованих. Водночас, країні вже вдалося повністю імунізувати 60 відсотків населення, а це понад 50 мільйонів жителів.

Міністр охорони здоров'я Німеччини заявив, що до кінця року виділять 100 мільйонів доз вакцин для інших країн.