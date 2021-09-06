В судебном комплексе "Скипхол", который находится в Нидерландах, начнется новый процесс по делу о катастрофе воздушного судна, выполнявшего рейс MH17, в небе над Донбассом. Суд предоставит слово родственникам жертв. Об этом сообщает "Укринформ".

На суд приедут родные жертв не только из Нидерландов, но и из Малайзии, Австралии, Индонезии и Канады. Суд начнется в 10:00.

В Нидерландах в судебном комплексе в 10.00 по местному времени начнется очередное заседание суда по делу МН17. Слово в суде предоставят родственникам погибших не только из Нидерландов, но и, в частности, Австралии, Малайзии, Индонезии, Канады.

Отмечается, что выступить в суде пожелали 90 родственников погибших. Фемида дала десять дней для реализации их права на выступление. Известно, что пассажирский самолет Boeing 777, принадлежащий авиакомпании "Малазийские авиалинии" выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью. В результате трагедии погибли 298 человек.

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