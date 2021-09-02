Совместная следственная группа (JIT), которая ведет следствие по делу о катастрофе MH17 на Донбассе, просит помощи у российских военных, проживающих в Курске. Об этом сообщается в полиции Нидерландов.

Так, JIT просит предоставит любую информацию, которая может иметь важное значение для суда. Просьба обращена к российским военным в Курске, поскольку, по версии следствия, именно из этого города на оккупированный Донбасс летом 2014 года отправили установку "Бук", которая сбила самолет.

Таким образом, если есть какая-либо информация (фото, видео, электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе MH17), то просят связаться с JIT с помощью электронной почти или WhatsApp.

На сайте также размещено обращение родителей погибшего в катастрофе Виктора Орешкина, которые тоже просят свидетелей из России отозваться.

Этим обращением Совместная следственная группа (JIT) надеется получить недостающую информацию и представить полную картину произошедшего с тем, чтобы родственники погибших смогли, наконец, обрести покой, получив ответы на оставшиеся вопросы.

По словам начальника отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Краага, следствие хочет установить, кто входил в состав расчета, какое было задание и от кого оно было получено

Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы.

Ранее сообщалось, что в России отреагировали на решение Нидерландов об иске.

Также мы писали о том, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.