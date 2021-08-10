Нидерландская прокуратура в гаагском суде по делу сбитого на Донбассе авиалайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний привлечет еще одного прокурора. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Новым представителем закона выступит Биргит ван Россель. Она время от времени будет приходить на слушания в комплекс Схипхол.

Биргит ван Россель уже давно является сотрудником прокуратуры, а теперь все время будет работать в команде, привлеченной к слушаниям по делу MH17. Она периодически будет появляться на заседания в судебном комплексе Схипхол.

Отмечается, что прокурор Вард Фердинандуссе, который ранее занимал эту должность, все-таки останется в судебном процессе по делу сбитого MH17. Известно, что слушания по делу Boeing-777 официально возобновятся 6 сентября 2021 года. Во время суда родственники погибших пассажиров и экипажа будут иметь возможность обратиться к Фемиде.

Читайте также, совместная следственная группа (JIT), которая расследовала катастрофу MH17 на Донбассе, отклонила показания двух свидетелей. Они утверждали, что ракета была запущена якобы со стороны Амвросиевки, которая на июль 2014 года была под контролем Украины/

Кроме того, в Нидерландах проходит второе судебное заседание, на котором рассматривают по существу дело о сбитом над Донбассом пассажирском рейсе МН17 в 2014 году. Все останки были доставлены в Нидерланды и исследованы на наличие посторонних предметов с помощью специального оборудования.

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