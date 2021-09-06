Українське кіно цими вихідними презентували у столиці Євросоюзу. В Брюсселі відбувся щорічний міжнародний кінофестиваль, на якому показали стрічки з програми "Українська весна".

Які саме вітчизняні картини побачили європейці та як відреагувала публіка, дивіться далі.

Історії про війну на Донбасі та життя після неї. Кінофестиваль "Українська весна" у Брюсселі цьогоріч міг би називатися "Українська війна".

Жульєт Дюре, керівниця кіно-відділу центру образотворчих мистецтв BOZAR:

Так, це дуже складна тема, але ці три фільми зроблені дійсно дуже цікавими режисерами - як новими, так і тими, хто уже відбувся.

Відкрився фестиваль стрічкою Наталі Ворожбит "Погані дороги". П'ять новел про війну від сценаристки "Кіборгів" та "Спіймати Кайдаша" справили на брюссельських глядачів особливе враження.

В'ячеслав Милка, біолог, мешканець Брюсселя:

Фільм надзвичайно потужний. Ти дивишся, ніби як дійсно, спостерігаєш за реальними подіями - аж моторошно стає.

Євгенія та Сергій, мешканці Брюсселя:

Дуже сподобалось, дуже реалістично, часом було аж мороз по шкірі. Я не можу, як мій чоловік сказати, що мені дуже сподобалося. Це дуже важко.

Представили європейській публіці також драму-антиутопію "Атлантида" від Валентина Васяновича. У фільмі показано Україну через рік після завершення конфлікту на Донбасі - у 2025 році.

Через війну ви отримали зовсім не придатну для життя територію.

Серед представлених стрічок - "Номери" Олега Сенцова. Він написав сценарій, проте зйомками керував дистанційно - з російської в'язниці. Цей фільм - екранізована п'єса, у якій "порядкові номери" живуть під владою диктатора - "нуля".

Ну йому ж треба поїсти! Йому не належить їсти!

Організовувати українські кінопокази у мистецькому центрі BOZAR почали у 2015. Звернути увагу на митців з Києва Брюссель змусив Євромайдан. І відтоді якість таких картин щороку підвищується - зауважують тут.

Жульєт Дюре, керівниця кіно-відділу центру образотворчих мистецтв BOZAR:

Українське кіно все частіше знімається у співпраці з Францією, Бельгією та іншими країнами, це допомагає їм потрапити на більші фестивалі. Цього року, наприклад, ви маєте три українські фільми на Венеційському кінофестивалі. Це вражає.

Через Венеційський фестиваль автори стрічок цьогоріч не приїхали на "Український тиждень" до Брюсселя. Бо представляли нові фільми у Венеції. Які саме - брюссельські глядачі сподіваються переглянути уже наступного року.