Учреждения среднего образования, которые функционируют на территории Украины, перейдут на дистанционное обучение при условии попадания жилого района или города в "красную зону" карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Таким образом, школы, которые будут находится в "оранжевой" или же "желтой" зоне смогут продолжить очное обучение только в случае вакцинации от коронавируса 80% персонала. Однако в "зеленых" зонах учебно-воспитательный процесс продолжится в обычном режиме.

Отмечается, что если регион попал в "красную" зону карантинных ограничений, то в школу запретят приходить всем ученикам, кроме учащихся с 1 по 4 классов школ и только при условии иммунизации, по меньшей мере, 80% педагогов и персонала.

Читайте также, на территории Украины могут ввести режим локдауна в ноябре 2021 года в связи с вспышкой заболеваемости коронавирусной инфекцией. Страна готовится выйти из "зеленой" зоны карантинных ограничений, в связи с чем будут введены более жесткие ограничения.

Кроме того, в августе 2021 года в Украине был зафиксирован рост количества новых случаев коронавирусной инфекции. Темпы роста достигли 20% в неделю или 3% в день. в первые недели осени можно ожидать 3 – 3,5 тысячи случаев заражений ежедневно по будням.

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