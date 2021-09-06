В одной из школ города Полтавы ученица принесла в школу арбалет со стрелами и открыла "огонь" по учителям. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в регионе.

В результате инцидента ранения получили 2 педагога. 19-летнюю злоумышленницу арестовали правоохранители и начали уголовное производств по факту покушения на убийство.

По факту нанесения телесных повреждений двум педагогам школы №11 правоохранителями открыто уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (Покушение на умышленное убийство) УК.

Отмечается, что девушка была задержана в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжаются следственные действия.

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Кроме того, во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника за мемы на учителей, которые мальчик публиковал на странице в Instagram. Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.

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