В киевской школе хулиганы распылили перцовый баллончик [ Редактировать ]
В столичном учреждении среднего образования №97, которое находится на улице Елены Телиги, кто-то распылил перцовый баллончик. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев. Оператинвый".
Педагоги немедленно вывели детей на улицу из здания и начали распускать по домам. Некоторые ученики жалуются на кашель и одышку.
Отмечается, что в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают лиц, причастных к происшествию.
Читайте также, в Одессе ученик 8-го класса распылил газ из перцового баллончика в лицо учительнице. Конфликт произошел в школе №22 прямо в классе, в школу прибыли медики скорой помощи, пострадавшую учительницу увезли в больницу, а конфликтом занимается полиция.
Кроме того, в Днепре в одной из школ случилось происшествие. Известно, что в здании распылили смесь из перцового баллончика, в результате чего восьмерых учеников госпитализировали, изначально никто из школьников не придал этому значения, но когда у детей начали слезиться глаза, они сразу же рассказали об этом преподавателям.
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