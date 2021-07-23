Травил мемами учителей: во Львове оштрафовали отца школьника [ Редактировать ]
Во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника за мемы на учителей, которые мальчик публиковал на странице в Instagram. Об этом сообщает ZAXID.NET.
Такое поведение было признано буллингом.
Отмечается, что в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.
Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.
Судья признал его виновным по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.
Ранее мы писали о том, что как в Кривом Роге учитель изнасиловал школьницу на выпускном.
по теме
Морская отрасль Украины фактически приостановила свою деятельность в связи с проведением СБУ следственных действий по решению Шевченковского районного суда Киева
Під сокиру потрапили здорові дерева, бо ж замовникам потрібні добротні колоди
Во Львовской области власти запретили заведениям общественного питания готовить летом блюда, которые быстро портятся
Найважче пілотам давались парні змагання - на шаленій швидкості відлітали бампери та не витримували двигуни
Українські водії масово скаржаться на проблеми з отриманням техпаспортів - чому їх не видають і коли виправлять ситуацію?