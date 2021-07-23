Во Львове суд оштрафовал отца 15-летнего школьника за мемы на учителей, которые мальчик публиковал на странице в Instagram. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Такое поведение было признано буллингом.

Отмечается, что в июле 2020 года 15-летний ученик львовской школы №10 имени святой Марии Магдалины, где обучение ведется на польском языке, создал страницу в соцсети Instagram, где публиковал карикатуры (мемы) на фотографии учителей школы.

Учителя восприняли эту ситуацию как буллинг и написали заявление в полицию. Во время судебного заседания отец мальчика свою вину признал полностью.

Судья признал его виновным по статье о невыполнении родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей (ч. 1 ст. 184) КУоАП и оштрафовал его на 850 грн. Кроме этого, он должен заплатить 420 грн судебного сбора. На это постановление суда родители мальчика апелляции не подавали.

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