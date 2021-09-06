Укол ценою в жизнь: семья 2-летнего Павлика молит о помощи [ Редактировать ]
В срочной помощи нуждается 2-летний Павлик Мотычка с Закарпатья. В прошлом году семья узнала, что их сын имеет заболевания СМА1 (спинальная мышечная атрофия). Эта атрофия проявляется у детей в несколькомесячном возрасте и быстро прогрессирует. Младенцы испытывают недостаток моторного развития, имеют трудности с дыханием, поэтому становятся зависимыми от ИВЛ.
Так, ребенок нуждается в срочном лечении, которое стоит более 2 миллионов долларов. Лекарство - это всего лишь один укол, который полностью останавливает развитие болезни и дарит ребенку обычную жизнь.
Семья уже потеряла одного ребенка от этой болезни, поэтому просит о помощи всех небезразличных.
Реквизиты для помощи:
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