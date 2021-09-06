Министерство здравоохранения Дании сообщило, что с 11 сентября в магазинах двух крупных сетей супермаркетов можно будет вакцинироваться от коронавируса.

Отмечается, что Минздрав Дании призывает бизнес принять участие в кампании по вакцинации населения от COVID-19. На данный момент на призыв откликнулись две крупные сети супермаркетов, которые откроют в магазинах центры вакцинации.

"Локальное неравенство в показателях вакцинации включает низкий уровень вакцинации среди молодых людей. Мы хотим, чтобы предложение о вакцинации было как можно более доступным, чтобы, например, вы могли получить укол, когда делаете покупки в магазине или выполняете другие повседневные дела", - сказал директор Управления здравоохранения Сорен Брострем.

Сейчас более 75% граждан Дании вакцинированы хотя бы первой дозой.

Читайте также, в Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации, сейчас Израиль является одной из первых стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса.

Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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