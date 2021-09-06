В Государстве Израиль рассказали, что страна может достичь коллективного иммунитета от коронавирусной инфекции в течение двух месяцев. Об этом сообщает издание The Times of Israel.

Таким образом, в Минздраве страны считают, что в Израиле сохранится высокий уровень иммунизации населения, при этом новые случаи заболевания коронавирусом будут фиксироваться, так как в Израиле начался месяц еврейских праздников.

Отмечается, что в течение ближайших недель в Израиле будут обнаружены десятки тысяч новых случаев COVID-19. При этом многие граждане получат бустерную дозу вакцины от коронавируса, что означает, что 80% населения будут защищены от инфицирования.

Читайте также, в Израиле заговорили о четвертой дозе инъекции вакцины от коронавируса. Жителей просят подготовиться к дальнейшей вакцинации, сейчас Израиль является одной из первых стран в мире, которая вакцинировала большую часть населения от коронавируса.

Кроме того, в Израиле детей будут вакцинировать от коронавируса на территориях школ во время занятий. Учебный год в стране начнется 1 сентября, такое решение было принято во избежание массового закрытия школ из-за пандемии COVID-19.

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