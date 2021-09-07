Україна стала тринадцятою в Європі за показниками захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
За показниками захворюваності на ковід Україна 13 в Європі. Та 54 в світі.
У четвірці лідерів за добовим приростом хворих - Велика Британія, Сполучені Штати, Індія та Іран. Загалом за добу на планеті інфекцію підхопили майже 400 тисяч людей, померли - понад 6,5 тисяч.
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Відповідне подання Мінохорони здоров'я направило до Кабміну, - повідомив очільник МОЗу Віктор Ляшко.
Окремі країни ЄС мають право самостійно визначати прикордонну політику. Наразі у переліку "зеленої зони" ЄС лишаються 18 країн. Зокрема й Україна.
Найбільше: у Києві, Чернівецькій, Одеській і Тернопільській областях. Понад 500 пацієнтів ушпиталили, 18 - померли від ускладнень.
Ушпиталили 635 хворих, 18 пацієнтів померли від ускладнень. Проти коронавірусу напередодні щепили понад 41 тисячу українців, загалом повністю вакциновані чотири мільйони 200 тисяч громадян.
Німеччина перетнула позначку в чотири мільйони інфікованих. Водночас, країні вже вдалося повністю імунізувати 60 відсотків населення, а це понад 50 мільйонів жителів.