Допоки люди збирали документи, щоб приватизувати ділянки, директор кладовища дозволив тут захоронення.

Приватний цвинтар... на городі. На околиці Львова на ділянках садового кооперативу директор кладовища поховав понад три сотні людей. Мовляв, місця на цвинтарі вже не було. Тепер, коли представники кооперативу свої ділянки приватизували, то отримали разом із землею - чужі могили. Як так вийшло? І що робити далі? З'ясовували наші кореспонденти.

Мікрорайон Львова Рясне. Комунальний цвинтар. Майже тридцять років тому шістдесят сім людей отримали поруч із ним по шість соток землі. Ділянки засадили деревами та ягодами. А три роки тому почали приватизацію землі.

Галина Петрук, член садово-городнього кооперативу:

Розділили. Геодезиста викликали, поставили кілки.

Допоки люди збирали документи, щоб приватизувати ділянки, директор кладовища дозволив тут захоронення. За останні три роки з'явилося понад три сотні могил, кажуть члени кооперативу.

Василь Капітоненко, житель Львова:

В 19-му році почались масові поховання. Тут почались масові поховання і під час пандемії у 20-му році, ми зверталися в органи місцевого самоврядування, але, на жаль, це не було зупинено.

Щоб зупинити поховання, члени кооперативу навіть дорогу сюди кілька разів перекопували.

Василь Капітоненко, житель Львова:

Ці траншеї були вириті членами кооперативу для зупинення подальшого насування кладовища на земельні ділянки , але це неодноразово були вириті траншеї. Вони були знищені технікою.

Документи на власність представники кооперативу отримали лише цього року. Частина з них свої ділянки приватизували... уже разом із могилами.

Ірина Ревак, член садово-городнього кооперативу:

Приватизація пройшла 25. 08. 21 року. А поховано вже було в квітні.

Ховав людей на цих ділянках, бо на цвинтарі давно немає місць - каже директор кладовища. Втім, жодних документів на право користування цією землею від Львівської міськради він не отримував. Тож діяв на власний розсуд. Одне місце тут коштувало дві з половиною тисячі гривень. Що тепер робити із могилами - не знає.

Ярослав Мартинів, директор кладовища:

Хто хоче, най викопує, я не знаю як дальше приймати міри, то зайшло в тупік все, розумієте, міська рада не мала приватизовуати, хоча де могили є . Хоч з могилами відокремити, а як з могилами приватизувати можна, це по цілій країні такого немає.

Що робити із приватизованими разом із землею могилами, не знають і в Львівській міськраді.

Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства Львівської міської ради:

Тут мають відреагувати правоохоронні органи і відповідно до їх реакції, скажімо, будуть виявлені ці факти так і в межах, в рамках чинного законодавства будуть вчинятися дії.

У поліції через приватний цвинтар відкрили кримінальне провадження.

Світлана Добровольська, прессекретар ГУ Нацполіції у Львівській області:

За фактом незаконного зайняття земельної ділянки триває досудове розслідування. Максимальне покарання передбачене санкцією статті арешт на строк до 6-ти місяців.