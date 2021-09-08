Вогонь знищив майже тисячу гектарів лісу у Іспанії [ Редактировать ]
Лісові пожежі вирують на північному заході Іспанії. Вогонь знищив майже тисячу гектарів насаджень.
Зокрема, потерпає регіон Галісія. Там вогонь наблизився до населених пунктів і заблокував проїзд деякими автошляхами. Нині на місцях працюють десятки загонів рятувальників.
До гасіння залучили гелікоптери та літаки. В уряді країни не відкидають версію умисного підпалу.
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