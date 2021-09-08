У Кувейті взялися зачищати найбільше звалище автомобільної гуми у світі. Там відкрили завод для її перероблення. Тепер саме туди звозять усі шини. Що виходить з уживаних покришок, дивіться.

Залишити шини від автівки просто посеред пустелі - саме так у Кувейті позбавляються старої автомобільної гуми! Через це в країні утворилося найбільше звалище шин у світі. Там їх нарахували понад 42 мільйони.

Однак тамтешня влада таки звернула увагу на проблему й почала працювати над її розв'язанням. У Кувейті наприкінці січня, поблизу кордону із Саудівською Аравією, збудували перший в країні завод із перероблення шин. Нині туди зі звалища транспортують гуму.

Хаммуд Аль-Маррі, власник заводу:

За цих пів року ми перевезли 25 мільйонів шин. Це трохи більше ніж половина від усієї кількості. Весь процес забезпечує уряд країни.

Потужності підприємства дозволяють переробити три мільйони гуми за рік. Згодом вторсировину використовують для виробництва гумового покриття.

Алаа Хассан, директор заводу:

Цей завод справді допомагає довкіллю. Ми вже почали експортувати велику кількість гумового покриття до різних країн. Його широко використовують для облаштування дитячих майданчиків та подвір'їв біля приватних будинків.

Натомість у Кувейті вже працюють над відкриттям нових таких заводів. Зокрема, представники влади зазначають - хочуть стати світовим центром із перероблення шин. У планах, за допомогою спеціальної технології, внаслідок переробки гуми виробляти пальне.

Хаммуд Аль-Маррі, власник заводу:

Ми хочемо впровадити технологію піролізу. Завдяки цьому ми зможемо добувати сажистий вуглець і мазут. І саме з мазуту після додаткового перероблення ми отримуватимемо високоякісне дизпальне. А сажистий вуглець використовуватимемо як сировину.

І поки щодня зі звалища виїжджають понад пів тисячі вантажівок зі старими шинами, в країні радіють. Кажуть, нарешті проблему з "гумовим кладовищем" почали розв'язувати. Бо під час пожеж, які на ньому час від часу трапляються, в повітря потрапляє величезна кількість отруйних речовин.

Зокрема, бензол, арсен і діоксини. А це, на думку екологів, у разі сильного займання може призвести до екологічної катастрофи. Та тепер у Кувейті сподіваються, що справи підуть на краще.