В Киеве девушка познакомилась с мужчиной на сайте знакомств и согласилась сходить с ним на свидание. Общение не задалось и кавалеру отказали. Тогда он проследил за девушкой до ее дома, изнасиловал и ограбил. Об этом сообщает полиция Киева.

24-летняя потерпевшая рассказала полиции, что накануне договорилась с новым знакомым о встрече. На свидании он ей не понравился, и она с ним попрощалась. Отвергнутый кавалер отследил киевлянку до места ее жительства на улице Кавказской, под угрозой ножа затащил в квартиру, связал руки и ноги, заклеил рот клейкой лентой, а потом изнасиловал.

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После этого еще и ограбил: забрал деньги, два мобильных телефона и другие ценные вещи. Издание Obozrevatel со ссылкой на свои источники пишет, что злоумышленник обчистил даже холодильник: прихватил две бутылки сидра и пачку майонеза.

Освободившись от скотча, жертва вызвала полицию и написала заявление. Злоумышленника оперативники отыскали в течение суток. Им оказался ранее судимый 39-летний киевлянин.

Ему сообщили о подозрении в разбойном нападении (ч. 3 ст. 187 УКУ), после экспертиз могут добавиться обвинения в изнасиловании (ч.1 ст. 152 УКУ). Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что марте в Николаеве задержали таксиста-убийцу, который искал жертв на сайте знакомств.