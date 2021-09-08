У Киева много инфраструктурных проблем, которые необходимо решать: это и строительство новых развязок, это и реконструкция мостов, это и возведение жилья, это и открытие новых станций метро. Но есть в столице и проблемы, которые требуют неотложного решения. Одна из таких – станции метро и их бесперебойная работа. Проблема намного сложнее , чем может показаться на первый взгляд.

Так, береговая линия озера Вырлица в Дарницком районе, которую в нынешнем ее состоянии оставлять нельзя. Причина тому – уровень поднявшихся грунтовых вод, которые могут затопить ветку метрополитена и станцию "Вырлица". Это может привести к непоправимым последствиям. А значит, – берега озера обязательно нужно как можно быстрее укреплять. Издание "Апостроф" изучило данную ситуацию и вот к каким выводам пришло.

Кто виноват?

Озеро Вырлица – это искусственный водоем. Он возник в результате затопления карьера из которого добывали песок для намыва киевского Левобережья. В прошлом веке, когда планировалась и строилась "зеленая" ветка метро, на месте озера предполагалось построить поездное депо. Однако позже ветку метро продлили, депо перенесли, а вот озеро все же решили оставить.

Но позже вокруг Вырлицы вскрылась серьезная проблема. Строительство многоэтажных жилых комплексов и прокладывание ветки метрополитена, непосредственным образом повлияли на уровень грунтовых вод в этом районе. Они поднялись с 92,4 до 94,6 м по балтийской системе координат.

Об этом факте рассказал в своей научной работе ученый-гидролог из КНУ им. Т.Г. Шевченко Сергей Дубняк. "Озеро Вырлица отсечено от поверхностного и грунтового водообмена с Днепром сооружениями метро и глубокими фундаментами домов, которые оказывают барражный эффект, но осталось открытым для почвенного и поверхностного стока воды и загрязняющих веществ с северо-востока и юга, то есть со стороны мусоросжигательного завода и БСА. Это привело к повышению уровня воды в озере на 1,5-2,0 м и затоплению и подтоплению прибрежных территорий", - пишет ученый.

Когда проектировали участок метро рядом с Вырлицей, то, видимо, это не приняли во внимание.

По словам заместителя гендиректора "Киевметростроя" Олега Борисова уже в 2006 году после того, как в марте открыли станцию метро "Вырлица", в июле ее пришлось закрыть из-за постоянного подтопления.

Станцию "Вырлица" и сейчас продолжает подтапливать, но срабатывает антипаводковая защита. Олег Борисов предупреждает, что нужно быть готовыми к тому, что скоро придется выделять огромные финансовые средства, чтобы предотвратить затопление.

Кстати, в выводах к своей работе Сергей Дубняк рекомендует восстановить и укрепить берега озера, защитив их от дальнейшего размыва и обрушения.

Как сообщали ранее СМИ, альтернативным вариантом развития озера Вырлица является его консервация, в результате которой никакие работы по укреплению берега и благоустройству не предусмотрены. Напомним, что 31 августа депутаты Киевсовета не проголосовали за предложение законсервировать озеро, поскольку концепция заказника не позволит властям спасти водоем и станцию метро Вырлица.

Что делать?

Как сообщает издание "Апостроф", повод для беспокойства действительно существует. Источник публикует ответ КП "Киевский Метрополитен" на запрос. Из него следует, что ранее уже был официально проделан инженерно-геологический и гидрологический анализ ситуации в районе Вырлицы, работу проводило ГП "Государственный научно-исследовательский институт строительных конструкций". По состоянию на сегодня "с целью предупреждения подтопления станции "Вырлица" предприятием выполнены работы по поднятию верхней площадки маршевых ступеней на входе-выходе с подземного перехода станции".

Однако, несмотря на тревожные результаты исследования "Киевского Метрополитена", столичные власти пока не предпринимают никаких реальных действий. Но, у этого участка есть землепользователь – компания "Мрия-Инвест". Она платит в казну Киева миллионы гривен за аренду участка, и готова выполнить все необходимые работы по спасению станции метро.

Более того, у ООО "Мрия-Инвест" уже даже выполнен подробный проект благоустройства и очистки прибрежной территории и воды в озере Вырлица. Компания даже посчитала свои расходы на эти работы, которые составили более 300 млн грн. Но несмотря на такую сумму, арендатор участка готов выполнить работу.

Представитель "Мрия-Инвест" Александр Крупник пояснил, что сегодня существует несколько разных подходов, как поступать с береговыми линиями водоемов, расположенных внутри больших мегаполисов. Это могут быть варианты от "не трогать вообще" до "сделать полное обустройство". По словам Крупника, его компания уже обращались к депутатам Киевсовета с просьбой продлить аренду участка, поскольку это необходимо в том числе и для реализации комплекса мер по укреплению береговой линии и полного благоустройства.

"Мы видим целесообразность в инвестировании в качественный и эффективный результат – благоустроено озеро и вся территория, выполнено берегоукрепление. Для этого тесно взаимодействуем с метрополитеном и другими инстанциями и службами города, провели аудит озера и досконально знаем все технические и экологические возможности и риски этого участка", - говорит Александр Крупник.

Пойдут ли городские власти на подобный вариант решения проблемы, покажет время. Но, его, кстати, не так уж и много. Традиционно сильные осенние дожди в столице уже неоднократно останавливали работу некоторых станций метрополитена, подземных переходов. Проблема подтоплений не новая, а с учетом недостаточного финансирования и внимания к ней со стороны власти, она может стать реальной угрозой для мегаполиса уже в ближайшее время.