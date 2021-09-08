В поліції ще очікують на висновок нарколога та результати експертизи щодо її психічного стану і, відповідно, осудності.

Сьогодні на два місці заарештували полтавську арбалетницю. 19-тирічну Таїсію Петрову, яка в понеділок підстрелила двох учительок у школі.

На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але його причин не назвала. Лише розповіла, що в Полтаві вчилась у трьох різних школах - і всюди потерпала від цькування та булінгу. Але чому обрала для нападу заклад, де вчилася лише до п'ятого класу, пояснити не змогла.

В поліції ще очікують на висновок нарколога та результати експертизи щодо її психічного стану і, відповідно, осудності. Однак суддя повідомив деталі слідства. Зокрема, що під час обшуків у дівчини знайшли письмові описи знущання з тварин.

Підозрювана:

Я меняла три школы, и в каждой были элементы булинга, как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас, я к сожалению не могу на это ответить.

Суддя зачитує ухвалу: