У полтавської "арбалетниці" знайшли письмові описи знущання над тваринами [ Редактировать ]
Сьогодні на два місці заарештували полтавську арбалетницю. 19-тирічну Таїсію Петрову, яка в понеділок підстрелила двох учительок у школі.
На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але його причин не назвала. Лише розповіла, що в Полтаві вчилась у трьох різних школах - і всюди потерпала від цькування та булінгу. Але чому обрала для нападу заклад, де вчилася лише до п'ятого класу, пояснити не змогла.
В поліції ще очікують на висновок нарколога та результати експертизи щодо її психічного стану і, відповідно, осудності. Однак суддя повідомив деталі слідства. Зокрема, що під час обшуків у дівчини знайшли письмові описи знущання з тварин.
Підозрювана:
Я меняла три школы, и в каждой были элементы булинга, как со стороны преподавателей, так и со стороны детей. Почему именно сейчас, я к сожалению не могу на это ответить.
Суддя зачитує ухвалу:
Щодо підозрюваної Петрової Таїсії Владиславівни 09.05.2002 року народження застосувати запобіжний захід - тримання під вартою термін на 60 діб без визначення розміру застави.
по теме
В полтавській школі №11 дев'ятнадцятирічна дівчина поранила двох педагогів.
Виявилося, що дитина, до того як її доправили до лікарні, пролежала без руху, увага, щонайменше дев'ять днів!
Сьогодні з лікарні виписали жінку, яку 31 серпня порізали підлітки-близнюки. Вона наважилася зустрітися з журналістами й розповісти, що сталося того дня.
Дівчині, яка напередодні в Полтаві стріляла у вчителів із арбалета, повідомили про підозру. Стаття, яку їй інкримінують, - "замах на вбивство".
У Полтаві колишня учениця влаштувала стрілянину у школі. В одному з класів 19-річна дівчина поцілила викладачці у спину. За кілька хвилин - влучила у руку завучці.