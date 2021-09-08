Талибы захватили посольство Норвегии: уничтожают вино, диски и детские книги (фото) [ Редактировать ]
Источник: Twitter
Боевики движения "Талибан" вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил в Twitter посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге и поделился фотографиями боевиков.
В настоящее время талибы вошли в норвежское посольство в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно.
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