Талибы в посольстве Норвегии в Кабуле Источник: Twitter

Боевики движения "Талибан" вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Об этом сообщил в Twitter посол Норвегии в Иране Сигвальд Хауге и поделился фотографиями боевиков.

В настоящее время талибы вошли в норвежское посольство в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно.

Талибы собрали в мешки вещи, которые посчитали опасными и богохульными. В сети опубликовали фотографии, как боевики уничтожают DVD-диски с рождественскими песнями, мультфильмами и детские книги.

Талибы по очереди опробовали гребной тренажер, а другие с интересом рассматривают старинные деревянные лыжи.

Норвегия эвакуировала из Афганистана 1098 человек, включая своих граждан, подданных других стран и афганцев, нуждающихся в защите.

Напомним, что талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, представителей шести стран: Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана.

Ранее "Подробности" писали о том, что талибы запретили женщинам заниматься спортом.