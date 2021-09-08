Талибы в президентском дворце в Кабуле Источник: AP Photo

Талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана представителей шести стран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Абдулу Гани Барадара.

Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан - Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана.

Инаугурацию переходного правительства Афганистана назначили на 11 сентября.

Напомним, что радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане и 6 сентября сформировало новое правительство. Верховным лидером талибы назначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда, который до 2001 года был главой МИД Исламского Эмирата Афганистан.

Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, назначенный замминистра культуры и информации, заявил, что назвать временное правительство инклюзивным сложно. В его состав вошли только два таджика и один узбек, остальные министры - пуштуны. Все они являются высокопоставленными членами движения "Талибан".

Ранее "Подробности" сообщали о том, что талибы запретили женщинам заниматься спортом.