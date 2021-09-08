Талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана представителей шести стран [ Редактировать ]
Источник: AP Photo
Талибы пригласили на инаугурацию нового правительства Афганистана представителей шести стран. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя премьер-министра страны Абдулу Гани Барадара.
Мы официально пригласили представителей шести стран на объявление нового правительства Исламского эмирата Афганистан - Китая, Пакистана, Турции, Катара, России и Ирана.
Инаугурацию переходного правительства Афганистана назначили на 11 сентября.
Напомним, что радикальное движение "Талибан" захватило власть в Афганистане и 6 сентября сформировало новое правительство. Верховным лидером талибы назначили муллу Мохаммада Хасана Ахунда, который до 2001 года был главой МИД Исламского Эмирата Афганистан.
Пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид, назначенный замминистра культуры и информации, заявил, что назвать временное правительство инклюзивным сложно. В его состав вошли только два таджика и один узбек, остальные министры - пуштуны. Все они являются высокопоставленными членами движения "Талибан".
Ранее "Подробности" сообщали о том, что талибы запретили женщинам заниматься спортом.
по теме
В стране появится должность верховного лидера, который будет формальным главой государства, а также высшим политическим и религиозным авторитетом. Скорее всего, Афганистан возглавит нынешний лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада, он же будет главой и Верховного совета из 11-72 человек
Сейчас самое главное не допустить террористов в сопредельные страны, в том числе под видом беженцев, заявил Владимир Путин
Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада приказал освободить из тюрем в Афганистане всех политзаключенных. Заключенных начнут выпускать в пятницу, 20 августа
Представитель движения заверил, что "Талибан" не пойдет на компромиссы в этом вопросе. Талибы считают, что в исламе женщинам предписано не выходить из дома без необходимости, а спортивные соревнования необходимостью не являются
У МЗС висловили сподівання, що тимчасовий афганський уряд, цитую, "враховуватиме інтереси народу й діятиме відповідно до очікувань міжнародної спільноти".