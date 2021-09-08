Афганские женщины вышли на демонстрацию в Кабуле с требованием расширить их права Источник: Reuters

Женщины больше не смогут заниматься спортом в Афганистане. Об этом заявил представитель движения "Талибан" Ахмадулла Васик в интервью австралийскому телеканалу SBS.

Под запрет попал даже крикет - из-за своей популярности практически национальный вид спорта в Афганистане.

Афганки играют в крикет

Талибы считают, что женщинам нельзя заниматься теми видами спорта, где их лица и тела не будут закрыты, поскольку "ислам этого не позволяет".

Сейчас эпоха медиа. Будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам и Исламский Эмират не позволят женщинам играть в крикет или заниматься любым другим видом спорта, где женщин можно видеть.

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Представитель движения заверил, что "Талибан" не пойдет на компромиссы в этом вопросе. Талибы считают, что в исламе женщинам предписано не выходить из дома без необходимости, а спортивные соревнования необходимостью не являются.

На прошлой неделе представители "Талибана" объявили, что женщинам в хиджабе позволят получать образование и работать в Афганистане. Женщинам, посещающим ВУЗы, придется ходить на занятия носить халаты абая и никаб - головной убор, закрывающий лицо, с узкой прорезью для глаз. Студенткам смогут преподавать только женщины или пожилые мужчины с "хорошей репутацией".

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Как сообщали "Подробности", талибы запретят музыку в Афганистане, но разрешат женщинам самостоятельно выходить на улицу.