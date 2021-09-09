В Украине за минувшие сутки выявили 3663 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.

В Украине за сутки госпитализировали 981 человека, летальных случаев - 61, выздоровели - 1546 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 306 939 человек;

выздоровели - 2 217 563 лица;

летальных случаев - 54 175.

Отметим, более трех тысяч заражений за сутки предыдущий раз было аж в мае. Количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая - тогда заболели 4606 человек.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.