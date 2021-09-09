В Украине более трех тысяч новых COVID-случаев [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки выявили 3663 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Львовской и Харьковской областях.
В Украине за сутки госпитализировали 981 человека, летальных случаев - 61, выздоровели - 1546 человек. Вчера протестировали методом ПЦР - 27 895 человек, методом ИФА - 9397 человек, экспресс-тестами - 25 438 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 306 939 человек;
- выздоровели - 2 217 563 лица;
- летальных случаев - 54 175.
Отметим, более трех тысяч заражений за сутки предыдущий раз было аж в мае. Количество новых заражений больше, чем сегодня, было 22 мая - тогда заболели 4606 человек.
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