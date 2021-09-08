Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина. Для этого комиссии ТЭБ и ЧС соберутся на заседание.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По его словам, для избежания жестких локдаунов или "красных" зон, Украина возвращается в режим работы регулярных заседаний комиссий ТЭБ и ЧС (по вопросам техногенной и экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций).

"Уже в ближайшие дни состоится заседание, где будет рассматриваться вопрос об установлении "желтого" уровня эпидемической безопасности по всей стране", - сказал Шмыгаль.

Читайте также, ученые пришли к выводу, что после болезни у 30-40 летнего здорового взрослого человека ежегодная потеря функции почек составляет около 1%. У 4757 выживших после коронавируса наблюдалась 30%-ная потеря функции почек в течение одного года. Это эквивалентно старению органа на 30 лет.

Кроме того, прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.