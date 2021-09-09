Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 года выросли на 0,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

За последний год тарифы поднялись на 29,0%.

По данным статистического ведомства, тарифы за август на:

содержание и ремонт жилья выросли на 2,3% (за год - на 10,8%),

на водоснабжение выросли на 0,7% (за год - выросли на 11,8%),

на канализацию выросли на 0,9% (за год - выросли на 18,6%),

на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 3,2%),

на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%),

на природный газ выросли на 2,1% (за год - выросли на 96,1%),

на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.

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