Тарифы на коммуналку: как за год выросли цены [ Редактировать ]
Средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 года выросли на 0,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).
За последний год тарифы поднялись на 29,0%.
По данным статистического ведомства, тарифы за август на:
- содержание и ремонт жилья выросли на 2,3% (за год - на 10,8%),
- на водоснабжение выросли на 0,7% (за год - выросли на 11,8%),
- на канализацию выросли на 0,9% (за год - выросли на 18,6%),
- на содержание жилья и придомовых территорий выросли на 0,1% (за год - выросли на 3,2%),
- на электроэнергию - не изменились (за год - выросли на 36,6%),
- на природный газ выросли на 2,1% (за год - выросли на 96,1%),
- на отопление и горячую воду - не изменились (за год - выросли на 13,9%).
Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.
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