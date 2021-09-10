Одного військовослужбовця поранено на Сході минулої доби. Ворог дев’ять разів порушив режим тиші. Поблизу Верхньоторецького - обстріляв позиції українських захисників з артилерії 122-го калібру та мінометів 120-го калібру. Неподалік Гранітного застосував великокаліберні кулемети. А в напрямку Нью-Йорка, Новозванівки та Красногорівки гатив з гранатометів. Більше про складну добу на фронті - Ігор Левенок.

Селище Верхньоторецьке. Тамтешні мешканці вже й підзабули як поруч із хатами вибухають артилерійські снаряди. Та ворог нагадав. Вдарив із далекобійних гармат по мирному населеному пункту.

Олексій, прес-офіцер окремого батальйону морської піхоти:

Мокшансько-терористичні війська відкрили вогонь по…(свист снаряда) От тільки що снаряд пролетів над головою, чуєте. Відкрили вогонь зі ствольної артилерії, деталі згодом…

Ці кадри зняв прес-офіцер окремого батальйону морської піхоти.

Олексій, прес-офіцер окремого батальйону морської піхоти:

Ординці насипали близько трьох з половиною десятків снарядів сто двадцять другого калібру ствольної артилерії і було пошкоджено зокрема місцеву інфраструктуру, будинок місцевої мешканки і один із наших військовослужбовців отримав поранення і зараз із ним працюють медики…

Найбільше від обстрілу постраждав будинок Марії Федосіївни.

Марія Федосіївна, жителька Верхньоторецького:

І я ото сіла в отой угол, а воно ото як шарахне. І после цього стало тихо і я вибіжала звідсіля. А то отут сиділа. І я молю бога, я думаю, шо мене спас Ніколай святитель…

Ворог посилив вогневу активність. Поливає вогнем із великокаліберної артилерії.

Обстріл на Луганщині вчинили заради картинки для російських пропагандистів, каже командувач ООС. Там двоє поранених військовослужбовців.

Олександр Павлюк, командувач Операції Об'єднаних сил: