Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду.

Комунальні тарифи цього року не зростатимуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду. За його словами, Кабмін уже передбачив компенсації для місцевих бюджетів, щоб ціни на тепло не підвищувалися.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: