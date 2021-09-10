Шмигаль заявив, що ціни на газ не підвищуватимуть [ Редактировать ]
Комунальні тарифи цього року не зростатимуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду. За його словами, Кабмін уже передбачив компенсації для місцевих бюджетів, щоб ціни на тепло не підвищувалися.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Стосовно тарифу на газ, ціни на газ, вірніше ... ми також не бачимо підстав у місцевого самоврядування піднімати данні тарифи.
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