Евросоюз продлил санкции против России [ Редактировать ]
Европейский союз еще на полгода продлил персональные санкции против России. Они будут действовать как минимум до 15 марта 2022 года. Об этом сообщается на сайте Совета Евросооюза.
Так, Совет ЕС принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Действующие ограничения предусматривают запрет на поездки в ЕС, заморозку активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов.
Санкции по-прежнему будут применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам.
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Госдепартамент предоставил в Конгресс отчет о новых ограничениях против участников проекта.
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