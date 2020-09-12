Определились финалисты US Open (видео) [ Редактировать ]
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Матч закончился со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца (5-й номер турнира).
Pure elation ☺️ pic.twitter.com/n3vvSXdoim— US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020
Во втором полуфинале российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца.
Respect at the net between two great competitors. @ThiemDomi @DaniilMedwed | #USOpen pic.twitter.com/RciShrpKeT— US Open Tennis (@usopen) September 12, 2020
Таким образом в финале турнира Большого шлема Александр Зверев встретится с Домиником Тимом.
Соревнования завершатся 13 сентября. Действующий победитель US Open - Рафаэль Надаль, однако он отказался от участия из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходят без зрителей.
Ранее сообщалось, что стали известны финалистки US Open.
по теме
Стали известны финалистки US Open (видео)
Японская теннисистка Наоми Осака победила американку Дженнифер Брэди, а белоруска Виктория Азаренко обыграла Серену Уильямс
Теннисный календарь ATP на 2020 год расширен на четыре турнира (расписание)
В календаре появились четыре новых состязания категории ATP 250: два в немецком Кельне и по одному на итальянской Сардинии и в столице Казахстана Нур-Султане
Свитолина заставила извиняться организаторов турнира, где ее назвали россиянкой (фото)
Турнир WTA в Страсбурге состоится с 20 по 26 сентября, за неделю до старта "Ролан Гаррос" в Париже
Четыре украинские теннисистки с побед стартовали на US Open-2020
С побед в основной сетке начали выступления Марта Костюк, Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская
Элина Свитолина примет участие в турнире в Франции
Первая ракетка Украины появилась в предварительной заявке турнира WTA International в Страсбурге