Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Матч закончился со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца (5-й номер турнира).

Pure elation ☺️ pic.twitter.com/n3vvSXdoim — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2020

Во втором полуфинале российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца.

Таким образом в финале турнира Большого шлема Александр Зверев встретится с Домиником Тимом.

Соревнования завершатся 13 сентября. Действующий победитель US Open - Рафаэль Надаль, однако он отказался от участия из-за пандемии коронавируса. Соревнования проходят без зрителей.

Ранее сообщалось, что стали известны финалистки US Open.