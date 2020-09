Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в финал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Зверев обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту. Матч закончился со счетом 3:6, 2:6, 6:3, 6:4, 6:3 в пользу 23-летнего немца (5-й номер турнира).

Во втором полуфинале российский теннисист Даниил Медведев проиграл австрийцу Доминику Тиму. Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5) в пользу 27-летнего австрийца.

