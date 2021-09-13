Британці зможуть відвідувати масові заходи без ковід-паспортів [ Редактировать ]
Велика Британія не запроваджуватиме ковід-паспортів для масових заходів. Таке повідомив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Саджид Джавід.
За його словами, ідея запровадити "ковід-паспорти" не матиме продовження в уряді. Відтак, нічні клуби та інші масові заходи британці зможуть відвідувати вільно. Водночас Шотландія оголосила, що з першого жовтня зробить обов'язковим ковід-сертифікат.
Документ вимагатимуть на заходах у закритому приміщенні за участи понад п'ятисот людей.
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