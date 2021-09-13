Велика Британія не запроваджуватиме ковід-паспортів для масових заходів. Таке повідомив міністр охорони здоров'я та соціальних справ Саджид Джавід.

За його словами, ідея запровадити "ковід-паспорти" не матиме продовження в уряді. Відтак, нічні клуби та інші масові заходи британці зможуть відвідувати вільно. Водночас Шотландія оголосила, що з першого жовтня зробить обов'язковим ковід-сертифікат.

Документ вимагатимуть на заходах у закритому приміщенні за участи понад п'ятисот людей.