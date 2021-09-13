Косметика, як у Клеопатри. Йорданський фермер варить мило з молока віслюків. Разом із матір'ю винайшов оригінальний рецепт із додаванням натуральних олій. І став першим у близькосхідній країні, хто виготовляє такий продукт. Чому виробники називають своє мило цілющим, далі в сюжеті.

Емад почав виготовляти мило з молока віслюків рік тому. Спершу знайомі насміхалися над ідеєю підприємця-початківця. Мовляв, хто купуватиме такий дивний продукт. Утім нині попит є. На підприємстві Емада варять по п'ять тисяч брусків на місяць.

Емад Аттія, власник підприємства:

Наше мило виготовлене із цілком натуральних продуктів. Крім віслючого молока, до складу входять олії природного походження - оливкова, мигдальна, кокосова. І ніяких хімікатів.

За словами косметологів, молоко віслюків зволожує шкіру, захищає від ультрафіолету. А також запобігає передчасному старінню. За легендою, навіть Клеопатра купалася у ванній із віслючим молоком. Цілющі властивості цього продукту надихнули й Емада і його родину. Найменший 85-грамовий брусок їхнього мила коштує 11 доларів - це майже 300 гривень. Утім покупці грошей не шкодують.

Езра Аль-Турк, юристка:

Здебільшого я вдягаю хіджаб, декоративною косметикою рідко користуюся. Але за зовнішністю стежу. Відколи почала користуватися милом з віслючого молока - відчуваю, як моє обличчя стало здоровішим, шкіра наче помолодшала.

Виробництво Емада - єдине такого роду на всю Йорданію. Масштабувати його складно. На фермі поки 12 ослиць, доїти їх - ще та робота, а з кожного надою літр треба залишити для дитинчат.

Емад Аттія, власник підприємства:

Ослиці дають небагато молока, не більше літра на день. За раз звичайно, не збереш скільки треба, тож доїти треба кілька разів на добу.

Свіже молоко заморожують, а потім везуть з ферми у місто - і вже там варять мило. За процесом наглядає 60-річна мати Емада. Створювати цілющу косметику її ідея.

Салма Аль-Зубі, мати власника підприємства:

Ми хотіли не просто продавати продукт, а й забезпечити роботою всю нашу родину. Першими брусочками - поділилися з родичами і знайомими, зібрали відгуки - і вирішили, що треба продовжувати справу.

Згодом Емад і його родина планують на основі молока віслюків виготовляти ще й креми для рук і обличчя.