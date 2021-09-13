Изменения карантина: что известно о планах Кабмина [ Редактировать ]
Уже на этой неделе власти страны могут утвердить новые правила карантина, вакцинированные получат множество поблажек. Ранее правительство анонсировало переход Украины в "желтую" зону. Об этом пишет "РБК-Украина".
Отметим, что в случае утверждения новые правила вступят в силу только через семь дней. Менять ограничения, действующие в разных зонах, не будут, но вакцинированные получат множество поблажек.
"Желтая" зона
Сейчас в "желтой" зоне предусмотрены ограничения по заполненности культурных заведений, спортзалов и кинотеатров. Кабмин может разрешить им не соблюдать это условие, если у них будет привит персонал и они будут принимать у себя вакцинированных посетителей.
В "желтой" зоне поблажки будут распространяться даже на тех, у кого пока только одна доза прививки.
Какой процент вакцинированных нужен для того, чтобы продолжить работу без ограничений - 80 или 100 - это пока обсуждается. Похожие нормы правительство уже утвердило для учебных заведений.
По информации издания от источников в Кабмине, из 1,3 млн сотрудников образовательных заведений первую дозу получили только 44%, а вторую - 34%. Несмотря на это вводить обязательные прививки для них правительство не планирует.
"Красная" зона
В Кабмине склоняются к тому, что рестораны, ТРЦ и все те заведения, которые должны были закрыться по старым правилам, смогут продолжить работу при условии вакцинации персонала и обслуживания только привитых посетителей.
В "красной" зоне одна доза вакцины уже не подойдет - ни для персонала, ни для посетителей. Какой процент сотрудников должен быть привит - пока под вопросом.
Проверять посетителей заведений нужно будет с помощью внутреннего свидетельства о вакцинации, документы будут доступны в приложении "Дии".
Параллельно в правительстве раздумывают над бумажной формой сертификата для тех, кто не владеет смартфонами, а также над вариантом справки для людей, имеющих серьезные противопоказания к вакцинации.
Что касается условий для красного уровня, то к ним следует готовиться на октябрь-ноябрь. Тогда, по оценке Минздрава, Украина может начать "краснеть".
Транспорт
Для общественного транспорта пока таких нововведений не планируют.
Все эти новые правила начнут действовать примерно под конец сентября, когда страну переведут в желтую зону.
Напомним, врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рассказал о том, что очередной пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже через 2 или 3 недели.
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