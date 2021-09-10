Врач заявил о сроках нового пика заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
Врач-иммунолог, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской рассказал о том, что очередной пик заболеваемости коронавирусом в Украине может быть уже через 2 или 3 недели.
Этот вариант возможен, если не предпринимать никаких мер.
По его словам, на сегодня ситуация с заболеваемостью развивается не прогнозировано.
Если не предпринять никаких мер, то через 2-3 недели у нас будет пик. На каких цифрах мы достигнем этого пика, тяжело сказать. Я подозреваю, что они вряд ли будут выше, чем во время предыдущей волны, скорее всего - нет.
Он также подчеркнул, что если правительство будет вводить ограничения, то рост заболеваемости растянется по времени, пик может быть позже и не таким острым.
Ранее мы писали о том, что прививку от коронавируса уже сделали 50% киевлян. Вакцинироваться от COVID-19 в Киеве могут не только жители столицы, но и все граждане Украины, а также иностранцы, имеющие вид на жительство, при этом завершили цикл иммунизации, то есть прививались двумя дозами вакцины, - 46%.
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