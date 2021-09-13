В понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе начали торги с нового максимума, превысив 730 долларов за тысячу кубометров.

Прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $731,5 за 1 тысячу кубометров или 59,95 евро за МВт ч.

Отметим, что в августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - $658 за тысячу кубометров.

С начала года средняя цена контракта оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.

Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов. На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет.

70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.

Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на сентябрь.

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