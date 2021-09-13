Цена газа в Европе побила очередной рекорд [ Редактировать ]
В понедельник, 13 сентября, цены на газ в Европе начали торги с нового максимума, превысив 730 долларов за тысячу кубометров.
Прошлую неделю рынок закончил с ценой на газ на уровне 710 долларов за тысячу кубометров.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $731,5 за 1 тысячу кубометров или 59,95 евро за МВт ч.
Отметим, что в августе среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, в начале сентября - $658 за тысячу кубометров.
С начала года средняя цена контракта оказалась на уровне $344 за тысячу кубометров.
Цены на газ рекордно растут из-за низких запасов. На данный момент европейские хранилища заполнены на 70,5%, что почти на 16% ниже среднего уровня за последние пять лет.
70%, что на 15% меньше среднего уровня за последние пять лет.
Ранее мы писали о том, что "Нафтогаз" повысил тариф на сентябрь.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 30 августа, стоимость газа на европейском рынке превысила 600 долларов за тысячу кубометров
Комунальні тарифи цього року не зростатимуть. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до Уряду.
Цена растет на фоне низких запасов в европейских хранилищах
Власниця цієї квартири заборгувала за тепло понад дев'яносто тисяч гривень. Удома ми застали її матір. Пенсіонерка просить не показувати обличчя.
Якщо ж платіжки ігнорувати й далі - арешт накладуть і на квартиру, коли заборгованість за комуналку сягне 120 тисяч гривень.