На США снова надвигается тропический шторм [ Редактировать ]
На американские штаты Техас и Луизиана надвигается новый тропический шторм. Он может привести к образованию масштабных наводнений.
Согласно данным Центра прогнозирования погоды США, в течение следующих 48 часов штат Техас может пострадать из-за тропического шторма "Николас" и масштабных наводнений.
О стихии также предупредили Порт Арансасу, Сан-Луис, Сан-Антонио и Матагорду.
Добавим, что США не до конца оправились от разрушительного урагана "Ида", из-за которого в Луизиане скорость ветра достигала отметки 150 миль в час. Это был один из сильнейших штормов в США начиная с 2005 года.
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