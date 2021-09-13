На американские штаты Техас и Луизиана надвигается новый тропический шторм. Он может привести к образованию масштабных наводнений.

Согласно данным Центра прогнозирования погоды США, в течение следующих 48 часов штат Техас может пострадать из-за тропического шторма "Николас" и масштабных наводнений.

О стихии также предупредили Порт Арансасу, Сан-Луис, Сан-Антонио и Матагорду.

Добавим, что США не до конца оправились от разрушительного урагана "Ида", из-за которого в Луизиане скорость ветра достигала отметки 150 миль в час. Это был один из сильнейших штормов в США начиная с 2005 года.

Как рассказал народный синоптик Леонид Горбань в сентябре будет и жара, и дожди, и похолодание.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.